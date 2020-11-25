TECHIIA инвестирует $14 млн в международный бизнес игрового мерча и аксессуаров

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
8
6
5
7
5
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Apple представила IPhone 12
Apple представила IPhone 12
Amazon показала новые электрогрузовики для доставки товаров
Amazon показала новые электрогрузовики для доставки товаров
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Украинский флот получил бронированный артиллерийский катер
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Видео
Все видео
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Турция протестировала беспилотники с украинским двигателем
Турция протестировала беспилотники с украинским двигателем
Свалка самолетов: где доживает свой век украинская авиатехника
Свалка самолетов: где доживает свой век украинская авиатехника
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 16:11

TECHIIA инвестирует $14 млн в международный бизнес игрового мерча и аксессуаров

  Комментировать
 

Технологический холдинг TECHIIA объединил активы международных компаний WP Merchandise! и FS Holding, чтобы стать одним из топ игроков на мировом рынке производства, дистрибуции и продажи мерча, а также аксессуаров для киберспорта и игровой индустрии. За три года холдинг инвестирует в объединенные компании от $14 до $30 млн.

Не менее трети средств инвестируют на территории Украины, в частности через развитие сети офлайн и онлайн магазинов и расширение производства под собственными торговыми марками.

WP Merchandise! (международная компания с офисами в США и на Кипре, производством и R&D-центром в Украине, часть холдинга TECHIIA) будет заниматься производством лицензионного игрового мерчендайза и атрибутики киберспортивных команд. Сегодня фабрика в Киеве производит уникальный детализированный плюшевый мерч премиум-качества. Вскоре запланировано открытие большой фабрики, которая станет одним из крупнейших производств легкой промышленности Украины.

FS Holding (международная компания с главным офисом на Кипре, развивает сеть магазинов FragStore, новая компания в составе холдинга TECHIIA) занимается дистрибуцией продукции BLIZZARD, RIOT GAMES, WETA WORKSHOP, JINX и собственной ТМ GLHF (GOOD LUCK HAVE FUN), а теперь и WP Merchandise! в странах СНГ, Украине, а также на рынках Европы и США. Компания развивает офлайн точки продаж (уже есть три) и с объединением начинает еще активнее развивать собственную сеть онлайн и офлайн магазинов FragStore в Украине и мире. В ближайшее время появится первый в Украине киберспортивный и игровой офлайн магазин FragStore на первой киберспортивной арене, которую WePlay Esports построил на территории столичного ВДНХ.

Обе компании сохранят свои названия и будут работать вместе в составе холдинга TECHIIA. Объединение произошло путем перераспределения долей собственности компаний между владельцами: Олегом Кротом, Юрием Лазебниковым (учредители WP Merchandise! и холдинга TECHIA) и Юрием Антошкиным (основатель FS Holding). Управляющим партнером международной компании FS Holding является Юрий Антошкин, он же будет занимать позицию CEO WP Merchandise!.

  Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA и основатель WP Mеrchandise!
Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA и основатель WP Mеrchandise!

"Киберспортивный рынок в мире растет ежегодно на 20%, он не имеет границ и возрастных ограничений. Киберспорт уже давно превратился из развлечения в бизнес, и мы видим в этом большую перспективу. Именно поэтому в рамках холдинга мы развиваем несколько бизнесов, связанных с киберспортом. Наши амбициозные планы расширения ассортимента мерча, одежды, техники и оборудования для игроков с объединением с FS Holding начали воплощаться в жизнь.

FS Holding – наш давний партнер по дистрибуции в мире, в ассортименте которого большой перечень всего необходимого, что делает жизнь геймеров еще более насыщенной и комфортной: от специальных мышек до гарнитур, одежды с символикой и кресел. В состав FS Holding входит собственная ритейл-сеть FragStore, и объединение компаний дает возможность развития онлайн и офлайн ритейла в Украине и за ее пределами".

  Юрий Антошкин, управляющий партнер и CEO FS Holding & WP Merchandise!
Юрий Антошкин, управляющий партнер и CEO FS Holding & WP Merchandise!

"С помощью холдинга TECHIIA мы масштабируем теперь уже общий бизнес, выводя его на новый международный уровень. Это и полный цикл производства, и дистрибуция, и продажа игровой и киберспортивной атрибутики. Все, что связано с геймингом и киберспортом и дарит фанатам дополнительные эмоции от игр, команд и игроков – все это будет доступно как в наших магазинах FragStore, так и в магазинах наших партнеров".

Справка: TECHIIA холдинг – создан в конце 2018 года в результате объединения нескольких бизнес-направлений управляющих партнеров Юрия Лазебникова и Олега Крота. Холдинг объединил более 10 проектов и более 1000 экспертов. Основные проекты холдинга: WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг, WP Merchandise! – производство и дистрибуция мерча видеоигр и комиксов, Enestech – разработка программного обеспечения по управлению крупными парками компьютеров в игровых клубах, j:Mind.Systems – разработка программного обеспечения.

Автор: PR
РБК-Украина
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «TECHIIA инвестирует $14 млн в международный бизнес игрового мерча и аксессуаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23598
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12897
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12240
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8397
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 6958
Техника
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
 Просмотров: 135
Как будут наказывать операторов, которые не обеспечат мобильный интернет на всей территории Украины
Как будут наказывать операторов, которые не обеспечат мобильный интернет на всей территории Украины Просмотров: 1017
Как не потратить лишнего при покупке телевизора?
Как не потратить лишнего при покупке телевизора? Просмотров: 54
Конкуренты Маска запустили на орбиту фигуру садового гнома из Half-Life
Конкуренты Маска запустили на орбиту фигуру садового гнома из Half-Life Просмотров: 153
Apple выплатит $113 млн компенсации за замедление работы iPhone
Apple выплатит $113 млн компенсации за замедление работы iPhone Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 1237
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть