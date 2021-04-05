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понедельник, 05 апреля 2021 07:53

Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
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Марсоход Perseverance успешно сбросил мини-вертолет Ingenuity на поверхность Красной планеты. 11 апреля Ingenuity совершит первую попытку полета.

Сверхлегкий летательный аппарат закрепили к роверу Perseverance перед началом миссии, сообщают в NASA. 2-килограммовый мини-вертолет обошелся в $85 млн и считается подтверждением концепции, которая может совершить революцию в исследованиях космоса.

"Подтверждена посадка Марсо-вертолета. Его 471 млн. км путешествие на борту Perseverance закончилось окончательной высадкой на поверхность Марса. Следующая веха? Пережить ночь", - написали в NASA.

Фото: twitter.com/NASAJPL

Ingenuity работал от энергетической системы Perseverance, а теперь начнет использовать собственный аккумулятор, чтобы поддерживать работу нагревателя. Тот должен защитить непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете. Установленные на вертолете солнечные панели перезаряжают его батарею.

Перед первым полетом протестируют двигатели и датчики. Ingenuity попытается подняться на 3 м, продержаться над поверхностью 30 сек и сесть. В течение полета вертолет должен сделать высококачественные фотографии. NASA планирует до 5 таких полетов различной сложности уже в мае.

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В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать фотографии. Недавно он прислал новый снимок. Аппарат сфотографировал себя на фоне 6-метрового холма Мон-Мерку.

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Дата
05
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