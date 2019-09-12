"Супер-Земля". Обнаружили планету, пригодную для жизни

На Супер-Земле нашли воду. Фото: universe today

Американские ученые впервые обнаружили воду на планете за пределами нашей солнечной системы. Кроме того, температура там идеально подходит для жизни человека.

На сегодня это единственная известная экзопланета, на которой есть как вода, так и температура, необходимые для жизни. Планету назвали "Супер-Землей", сообщает AP.

Она находится на расстоянии 110 световых лет от Земли в созвездии Льва.

Планету, известную как K2-18b, открыли в 2015 году. Она вдвое больше Земли. Считается скалистой, течет ли вода на ее поверхности - не известно. Звезда этой планеты - красный карлик, значительно меньше и прохладнее за наше солнце. Атмосфера также отличается от атмосферы Земли.

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Год на K2-18b год длится 33 дня. Температура колеблется от минус 73 градуса до плюс 47 градусов Цельсия. На дневном небе звезда светится красным, бомбардирует планету жесткая радиация. Облачный покров планеты умеренный. Поверхность может быть мокрой или сухой.

В 2020 году NASA должна запустить сверхмощные телескопы, которые помогут ученым продолжить наблюдение за водным миром планеты.

Ученые из Института астрофизики в Португалии обнаружили карликовую звезду, которая является почти полной копией Солнца. Она расположена в 184 световых годах от нашей планеты. Вокруг обнаруженной звезды вращаются несколько планет, которые могут быть пригодными для зарождения жизни. Предполагают, что звезде больше 4,5 млрд лет.