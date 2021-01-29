Стипендии за хорошее ВНО: при каких условиях будут давать деньги

В год будут выплачивать ученикам 250 премий. Фото: pixabay

В Украине вводят стипендии для выпускников, у которых будут хорошие результаты ВНО. Таких премий будет 250 в год.

Для каждой области выделят по 10 денежных наград, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Ежегодно будет определяться 10 лучших учеников по результатам ВНО. Каждый из них будет получать стипендию 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть каждый будет получать 120 тысяч в год. Но при условии, что ребенок выбирает и будет учится в украинском вузе", - сказал он .

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Награды будут получат также победители всеукраинских олимпиад. Им заплатят 20 тыс. грн. Тем, кто победит на международных соревнованиях - 100 тыс. грн.

"Отдельно добавлю: ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует", - заявил он.

На сегодня почти 140 тыс. человек зарегистрировались для сдачи пробного внешнего независимого оценивания.