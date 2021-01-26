Пробное ВНО будут сдавать почти 140 тыс. человек

Почти 140 тысяч человек будут сдавать пробное ВНО

На сегодня почти 140 тыс. человек зарегистрировались для сдачи пробного внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти тестирование дома. До 10-14 апреля участники пробного ВНО будут отправлять ответы на специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты ", - сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Окончательное количество участников пробного ВНО станет известно после того как региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи, сказал он.

Регистрация для участия в основной сессии ВНО начнется 1 февраля, а пробное ВНО состоится 10 февраля. В МОН уже разработали несколько вариантов его проведения: полноформатный режим, ГНА в форме ВНО или ГНА в учебных заведениях (по выбору получателя образования). Такие варианты могут одобрить с учетом эпидемической ситуации в Украине.

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В прошлом году пробное ВНО по украинскому языку состоялось 15 июня, по другим учебным предметам - 17 июня. В зависимости от региона оно стоило в пределах от 138 до 150 грн за один учебный предмет.