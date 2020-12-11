США запустили в космос спутник разведки

Компания ULA планирует к 2023 году запустить на орбиту еще шесть ракет. Фото: pixabay

Ракету-носителя Delta IV Heavy со спутником успешно запустила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск состоялся в рамках миссии NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщает портал Space.

Стартовала ракета со спутником Национального управления военно-космической разведки США на космодроме в штате Флорида в пятницу, в 3:09 по киевскому времени.

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Первый запуск Delta IV Heavy был запланирован еще 26 августа. Однако за последние несколько месяцев запуск ракеты-носителя откладывался по ряду причин, среди которых были и технические проблемы с самой ракетой. Компания ULA планирует к 2023 году запустить на орбиту еще шесть ракет.

Прототип космического корабля Starship, созданного для полетов на Марс, взорвался во время испытаний. Тестовый полет проводился в Техасе 9 декабря, сообщили в SpaceX. Все шло согласно плану испытаний, корабль поднялся на 15-километровую высоту. Однако во время посадки на борту Starship прогремел мощный взрыв, и корабль загорелся. Причину взрыва в компании еще не назвали.