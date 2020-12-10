Космический корабль Маска взорвался на испытаниях

Starship взорвался при посадке. Фото: YouTube

Прототип космического корабля Starship, созданного для полетов на Марс, взорвался во время испытаний

Тестовый полет проводился в Техасе 9 декабря, сообщили в SpaceX.

Все шло согласно плану испытаний, корабль поднялся на 15-километровую высоту. Однако во время посадки на борту Starship прогремел мощный взрыв, и корабль загорелся. Причину взрыва в компании еще не назвали.

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В конце апреля SpaceX удалось провести первые успешные комплексные испытания давлением для проекта Starship. Предыдущий образец SN3 разрушился во время тестов в начале апреля. Еще одни испытания завершились неудачей 29 февраля. Прототип Starship разорвало в нижней части, его обломки подбросило на 10-15 метров вверх. Четвертый прототип корабля взорвался во время испытаний в конце мая.