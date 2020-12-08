США предоставит субсидию SpaceX, чтобы обеспечить штаты интернетом

Интернетом покроют районы, в которых проблемы с доступом к глобальной сети. Фото: pixabay

На обеспечение американцев широкополосным интернетом от спутниковой сети Starlink компания Илона Маска SpaceX получит субсидии от Федеральной комиссии по связи США $885,5 млн.

Субсидии пойдут на обеспечение доступа к интернету жителей 35 штатов, сообщает телеканал CNBC.

Интернетом покроют районы, в которых проблемы с доступом к глобальной сети. При этом SpaceX заниматься развертыванием будет не одна.

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FCC ведет программу развития цифровых технологий в труднодоступных районах США, в рамках которой на субсидии компаниям предполагается $20,4 млрд. Пока что прошел 1-й этап - FCC разделила $9,2 млрд между 180 компаниями. SpaceX получила примерно десятую часть этих средств.

SpaceX и другим компаниям деньги будут перечислять равными ежемесячными платежами в течение 10 лет.

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с микроспутниками Starlink отправилась с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида в США. 16-ю партию из 60 интернет-спутников вывели на околоземную орбиту через 15 мин. после старта Falcon-9, говорится в Twitter компании Илона Маска.