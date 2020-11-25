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среда, 25 ноября 2020 07:33

SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета

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SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Запуск состоялся 25 ноября в 04:13 по Киеву. Фото: facebook.com/spacenewsx

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с микроспутниками Starlink отправилась с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида (США).

16-ю партию из 60 интернет-спутников вывели на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon-9, говорится в Twitter компании Илона Маска.

Запуск состоялся 25 ноября в 04:13 по Киеву.

Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 космических аппаратов Starlink.

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В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группу из 12 тыс. космических аппаратов такого типа (а в дальнейшем - по 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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