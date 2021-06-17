Spotify запустила собственный аналог Clubhouse: что известно

Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения.

О новой платформе под названием Greenroom сообщила пресс-служба Spotify.

Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока лишь на английском языке.

Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify. Имеет те же функции, что и большинство аудиоплатформ. Комнаты вмещают до тысячи пользователей, каждый участник которой может высказаться с разрешения ведущего.

Автор: Spotify

В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить. После окончания эфира запись можно скачать и превратить ее в подкаст. Чтобы привлечь создателей контента на платформу, Spotify вскоре запустит систему монетизации для авторов.

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Марк Цукерберг также создал собственную версию Clubhouse. Facebook вводит серию звуковых функций, среди которых - Live Audio Rooms. Это своеобразная версия популярного приложения, которая позволит пользователям общаться голосом.