Clubhouse станет доступен всем пользователям

Пользователи всего мира смогут пользоваться приложением Clubhouse фото: izi.ua

18 мая приложение Clubhouse для Android заработает в Бразилии, Японии и России. Потом, 21 мая, доступ откроют для всего мира.

Сейчас приложение доступно только для владельцев iPhone, сообщает Pingvin.Pro.

Как показывают наблюдения, мобильное приложение уже не имеет такой популярности. Три месяца назад практически каждый блоггер, инфлюенсер или тот, кто имеет близость к этой сфере, активно призывали к голосовым трансляциям в Clubhouse. Теперь все стало спокойнее. К тому же Telegram и Twitter запустили подобные функции.

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В групповых видеовызовах Viber запустили поддержку до 30 человек одновременно. Это полезная функция для многих пользователей, ведь удаленная работа и онлайн-обучение до сих пор востребованы во всем мире.