SpaceX запустил грузовой космический корабль

Ракета доставит груз на МКС. Фото: Insider

Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал с восточного побережья США к Международной космической станции.

Запуск провели с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в ночь на воскресенье с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, сообщает NASA.

Через 12 мин после старта корабль отделился от второй ступени носителя и начал самостоятельный полет. Cargo Dragon вышел на орбиту Земли и взял курс на МКС. По плану стыковки со станцией состоится 30 августа.

Корабль доставит 3,3 т продовольствия, оборудование и материалы для экспериментов.

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SpaceX сообщил об успешной вертикальной посадки многоразовой степени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане через 7 мин 38 сек. после старта. Многоразовую степень использовали уже в четвертый раз.

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus. Главная конструкция маршевой ступени ракеты, не считая двух российских двигателей, разработанна украинским конструкторским бюро "Южное" и произведенна на заводе "Южмаш".