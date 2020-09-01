SpaceX анонсировала запуск новых интернет-спутников Starlink

Предварительную партию из 58 спутников Starlink запустили 18 августа, что стало 11 партией компании. Фото: pixabay

12 партию мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планирует вывести на околоземную орбиту американская компания SpaceX.

Сделать это хотят с помощью ракеты Falcon 9, об этом SpaceX сообщила в Тwitter.

Предварительно запуск планируют осуществить в четверг, 3 сентября, в 8:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Предварительную партию из 58 спутников Starlink запустили 18 августа, что стало 11 партией компании.

Таким образом, общее число спутников Starlink в космосе возросло до 653. При этом SpaceX планирует увеличить количество спутников на земной орбите до 12 тисяч, а еще позже - до 30 тисяч.

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отложила запуск системы спутников Starlink. Причиной такого решения являются неблагоприятные погодные условия.