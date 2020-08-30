SpaceX отложила запуск спутников Starlink: причины

Запуск Starlink отменили из-за непогоды для предполетных операций. Фото: Reuters

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отложила запуск системы спутников Starlink.

Причиной такого решения являются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX на своей странице в Twitter.

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"Сегодняшний запуск Starlink отменяется из-за непогоды для предполетных операций. Следующая возможность запуска - Вторник, 1 сентября, в 9:29 по восточноевропейским тем, в 16:29 по Киеву", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 августа, американская компания SpaceX планирует осуществить два космических запуска. Ракета Falcon 9 поднимется с пускового комплекса в Космическом центре Кеннеди во Флориде.