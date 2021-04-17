SpaceХ выиграла контракт на отправку астронавтов на Луну - NASA

Компания Илона Маска будет доставлять космонавтов на Луну. Фото: Reuters

Компания SpaceХ, главой которой является Илон Маск, получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году

"NASA выбрала SpaceX для возвращения астронавтов на Луну. Я очень рада нашему партнерству со SpaceX", - сказала руководитель программы NASA по доставке людей на Луну Лиза Уотсон-Морган, сообщает NASA.

В конкурсе на получение контракта также участвовали Dynetics, Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В будущем будут проводиться тестирования многоразового корабля Starship для обеспечения безопасности астронавтов.

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Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, хочет создать Парк юрского периода. Специалисты имеют все необходимые технологии.