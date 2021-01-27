Создали систему, которая будет контролировать мозг благодаря смартфону

Технологию можно будет применять в наиболее разнообразных имплантатах - мозговых, сердечных и желудочных. Фото: pixabay

Имплант малых размеров с системой беспроводной подзарядки создали в Корейском институте передовых технологий.

В его основе мягкие и биоуместние материалы, благодаря чему можно долго управлять некоторыми реакциями мозга без замены аккумулятора, пишет журнал Nature.

Нейроимплант оборудован рамочной антенной, "собирателем" электроэнергии и bluetooth-чипом с низким энергопотреблением. Заряжать его можно в условиях переменного магнитного поля, которое безопасно проникает через ткани и генерирует электричество внутри устройства. Неврологи успешно протестировали имплант на крысах.

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Имплантная мягкая оптоелектронная система разрабатывается для точечной доставки лекарств при определенных патологиях мозга или лечения их световой стимуляцией. В имплантов есть миниатюрные светодиоды, установленные на ультратонких датчиках. Благодаря световым импульсам можно управлять целевыми нейронами в глубоких слоях мозга едва не со смартфона.

По словам изобретателей, благодаря беспроводной зарядке можно избежать разряженной батареи, которая обеспечивает непрерывность исследования мозговой деятельности или лечебной терапии. Технологию можно будет применять в наиболее разнообразных имплантатах - мозговых, сердечных и желудочных.

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. Презентацию новинок компания провела 29 августа.