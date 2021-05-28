Создали самую полную карту распределения темной материи во Вселенной

Международная группа исследователей темной энергии (DES) создала крупнейшую в мире карту темной материи Вселенной.

Темная материя - это невидимое вещество, которое пронизывает пространство, и на которое приходится примерно 80% вещества во Вселенной, пишет The Guardian.

С помощью искусственного интеллекта и телескопа имени Виктора Бланко, ученые в обсерватории Чили проанализировали более 100 млн галактик. Астрономы выясняли, где располагается темная материя, наблюдая за светом, что направляется к Земле из темных галактик. Когда свет от далеких звезд искажался, это означало, что там есть материя, которая загибает его. Чем больше искажения, тем больше концентрация темной материи.

Карта охватывает четверть неба южного полушария, то есть восьмую часть всего ночного неба, видимого с Земли. На ней показано, как темная материя распределяется во Вселенной. Распределение материи визуализировали розовым, фиолетовым и черным цветами. Светлое кольцо на карте изображает Млечный Путь. Самые яркие участки на карте показывают самые плотные места темной галактики, а черные пятна — это космические пустоты, участки с низкой плотностью материи.

Автор: Dark Energy Survey

Карта также показывает части Вселенной, которые астрономы ранее не видели, в частности новые космические пустоты. Ученые интересуются этими структурами, поскольку предполагают, что там гравитация может вести себя по-другому.

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