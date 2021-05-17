Создали пулемет

17 мая 1718 года британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет. Это первое официально запатентованное огнестрельное оружие.
Пулемет имел вид трехногого обычного одноствольного оружия с одиннадцатизарядным цилиндрическим барабаном. Каждый новый выстрел производился при повороте барабана, как в револьвере. После израсходования боезапаса барабана его заменяли на новый.
Такая конструкция позволила достичь скорострельности в девять выстрелов в минуту. Боевой расчет ружья составлял несколько человек. Пулемет хотели использовать на кораблях для обстрела абордажных команд.
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Во время демонстрации оружия Пакл показал два варианта исполнения: с обычными сферическими пулями и с кубическими. Сферические предусматривали использовать против врагов-христиан, а кубические — против врагов-мусульман. Однако творение Пакла не впечатлило его современников.
В 1896 году Пауль Маузер представил первую модель самозарядного пистолета Mauser C96. Это был первый серийный пистолет, который имел большой спрос на гражданском рынке. Его снарядили на 10 или 20 патронов.
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