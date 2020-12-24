Создали браслет-антисептик - как он работает

По размерам браслет похож на Apple Watch. Фото: скриншот с видео

Ученые создали браслет для распыления антисептика SprayCare.

Изобретение сделала группа инженеров и стартаперов с США, Мексики и Китая, сообщает Naked Science.

К устройству подсоединен небольшой флакон с антисептиком. SprayCare имеет кнопку, которая распыляет средство для дезинфеции рук и других предметов.

Разработчики подчеркивают то, что каждый день человек касается грязных поверхностей. Именно поэтому они решили создать устройство для удобной дезинфекции.

"Первым, на что я посмотрел, было мое запястье. Я решил, что даже нескольких капель дезинфицирующего средства в руке будет достаточно, чтобы обезопасить себя", - сказал один из авторов проекта.

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По размерам прибор похож на Apple Watch. Флакон с антисептиком прикреплен к силиконовому ремешку.

"Внутри находятся распылитель и насос, который запускает единственная кнопка. После ее нажатия устройство распыляет антисептик на любую поверхность в течение 3 секунд на расстояние до 1,5 метра. Наша команда потратила много времени на дизайн продукта. Мы хотели сделать его элегантной альтернативой громоздким бутылкам дезинфицирующего средства", - рассказывают разработчики.

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