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вторник, 12 мая 2020 13:45

Советская станция упала на Луну

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Советская станция упала на Луну
Космический аппарат "Луна-5". Фото: pikabu.ru

12 мая 1965 года советская автоматическая межпланетная станция "Луна-5" достигла поверхности Луны в районе Моря Облаков.

"Луна-5" была предназначена для изучения Луны и космического пространства. Ее запустили 9 мая 1965 года с помощью ракеты-носителя "Молния". Межпланетная станция должна была мягко сесть на Луну и изучить ее поверхность.

Для аппаратов программы "Луна" проводили коррекцию траектории в ходе полета после промежуточного старта. Кроме этого, во время экспериментов отрабатывали системы астроориентации по Солнцу, Луне и Земле. Системы управления полетом и системы терморегулирования накапливали данные, необходимые для создания надежной системы мягкой посадки.

Однако запланированную мягкую посадку осуществить не удалось - 12 мая 1965 года станция упала на Луну. По первоначальному сообщению, это произошло у Моря Облаков, по более поздней оценке - в Море островов.

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В этот день в 1995 году президент США Билл Клинтон выступил перед многотысячным собранием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выступление завершил словами "Слава Украине!" Получил диплом и медаль почетного доктора университета.

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Дата
12
мая

Советская станция упала на Луну

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