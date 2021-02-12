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пятница, 12 февраля 2021 12:54

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика
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Состоялся полет первого в мире бомбардировщика
Фото: wikipedia.org
Состоялся полет первого в мире бомбардировщика
Состоялся полет первого в мире бомбардировщика
Состоялся полет первого в мире бомбардировщика
Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

12 февраля 1914 состоялся первый полет самолета "Илья Муромец" с 16 пассажирами на борту.

Впервые в мировой практике в таких самолетах применили сплошной фюзеляж, который содержит кабину в обтекаемом корпусе. Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Он является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился.

Полеты самолета полностью подтвердили возможность создания тяжелых многомоторных самолетов, и свою заинтересованность в таких аппаратах выявило военное министерство.

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На этом аппарате между коробкой крыльев и оперением расположили среднее крыло с брусьями для крепления расчалок. Под фюзеляжем сделали дополнительное среднее шасси. Среднее крыло себя не оправдало и его вскоре сняли.

После удачных испытаний и ряда достижений первого построенного аппарата типа "Илья Муромец" № 107 Главное Военно-техническое Управление заключило 12 мая 1914 контракт на производство еще 10 аэропланов этого типа.

12 апреля 1961 Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которой находился Гагарин, запустили с космодрома Байконур.

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Дата
12
февраля

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

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