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воскресенье, 17 ноября 2019 10:24

Сьогодні відзначають День студента

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Сьогодні відзначають День студента
С Днем студента /Фото: https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-305748680148618

Сегодня отмечают Международный день студента. Это праздник всех, кто получает образование в высших и средних учебных заведениях.

В Украине этот день официально вступил в силу С 1999 г. после соответствующего указа президента.

В большинстве стран студенты являются движущим и образованым звеном общества. Именно поэтому большинство революций и акций простест осуществляли именно они - люди, получают высшее образование.

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В этот день, 17 ноября 1939 в оккупированной Чехословакии пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования государства. Однако нацистские подразделения разогнали собрание. Во время схватки застрелили студента медицинского факультета Яна Оплетала. В день похорон студента 15 ноября на улицы вышли сотни людей. Утром 17 ноября немецкое оккупанты окружили общежития и арестовали более тысячи студентов. Их переправили в концентрационный лагерь в Заксенхаузен. Девять человек эсэсовцы казнили в тюремных стенах в пражском районе Рузине. Символично, что именно в этот день 1989 Полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 года. С этого фактически началась "бархатная революция", что повергла коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.

6 украинских вузов в этом году попали в рейтинг лучших вузов мира The Times Higher Education World University Rankings 2020. Это Национальный университет "Львовская политехника", Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Сумской государственный университет

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

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ноября

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Почему именно сегодня отмечают День студента

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