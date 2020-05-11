Сиамские близнецы имели 35 рабов

11 мая 1811-го родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкер, которые в дальнейшем дали название "сиамским близнецам".
Во время своих шоу они раздевались до пояса, показывая зрителям место, в котором срослись. После они также демонстрировали несколько акробатических номеров. Так, в основном они имели отдельные органы, кроме совместной печени.
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Позже близнецы осели в Северной Каролине, где купили землю и 35 рабов для плантации. В 32-летнем возрасте братья женились с двумя сестрами Аделаидой и Сарой Йейтс. Впоследствии у них родился 21 ребенок, 10 из них родила жена Чанга, 11 - Энга.
Близнецы имели разные привычки. Чанг любил выпить, Энг не был равнодушным к покеру. Чтобы организовать семейную жизнь и досуг, они разделили имущество, и жили по три дня у каждого дома по очереди.
Братья умерли в один день - 17 января 1874 м. Когда Энг проснулся утром, то обнаружил брата мертвым. Через три часа умер и он.
После аутопсии печень близнецов Чанга и Энга Банкер и гипсовый слепок их туловищ передали в Музей медицинской истории Мюттера.
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