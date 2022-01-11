Shazam начал работать на компьютерах

Приложение сможет распознавать музыку из браузера. Фото: УНИАН

Сервис для распознавания музыки Shazam заработает на компьютерах.

Приложение доступно в виде бесплатного расширения. Оно пока работает только в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge на Windows и macOS.

Приложение можно скачать по ссылке.

После установки иконка приложения появится в правой части адресной строки обозревателя. При нажатии на нее открывается панель с элементами управления. Щелкните Click to Shazam для распознавания.

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Приложение показывает название трека, а также ссылку на его полную версию в стриминговом сервисе Apple Music. Музыку можно будет искать с любого сайта.

Китайское приложение TikTok в этом году стало самым посещаемым интернет-доменом в мире. Оно обогнало прошлогоднего лидера Google. Впервые в лидеры TikTok вышел 17 февраля. С 10 августа сервис обмена видео стабильно обгоняет Google.