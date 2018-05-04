Сегодня родился Зигмунд Фройд: 10 советов от основателя психоанализа

Сегодня, 6 мая 1856 го, родился австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд.

Он положил основу психоанализа. 30 марта 1896-го в парижском журнале Revue Neurologique появилась статья "Наследственность и этиология неврозов". Ее автором был малоизвестный венский психиатр Зигмунд Фройд. Тогда мир впервые услышал о психоанализе.

Фройд изучал человеческое "бессознательное" - главную составляющую человеческой психики. "Бессознательное" состоит из инстинктивных элементов и элементов, которые человек подавляет. Ученый развил методику толкования сновидений. Он сформировал концепцию личности, ввел понятие "нарциссизм" и "эдипов коммплекс".

Автор: ARTday.bg

Зигмунд Фрейд знал, в чем заключается драма человеческой души и что нужно для ее исцеления. Gazeta.ua собрала советы ученого, я помогут лучше понять себя.

1. Тайна человеческой души заложена в психических драмах детства. Если докопаться до сих драм - придется исцеления.

2. В любовных отношениях нельзя щадить друг друга. Это может привести лишь к отчуждению. Если есть трудности, их надо преодолевать.

3. Человек, который был любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в успех. Это не часто приводят к настоящему успеху.

4. Депрессия - это замороженный страх.

Автор: zdrave.to

5. Сновидения никогда не занимается мелочами. Мы не допускаем, чтобы что-то незначительное беспокоило нас во сне. Внешне безобидные сны имеют "камень за пазухой". Именно поэтому нужно знать их толкования.

6. Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто знает, что его любят.

7. Люди часто недовольны действительностью, поэтому живут в мире фантазий и представляют исполнения своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в этом своем мире. Ее фантазии воплощаются в симптомы различных болезней.

8. К занятой человеку редко ходят в гости бездельники - к кипящему горшку мухи не летят.

Автор: Pinterest

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9. Только воплощена в жизнь мечта детства может принести счастье.

10. Подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. Они изнутри влиять на человека.

Фройд был единственным австрийским евреем, которого пощадило Гестапо. С началом Второй мировой войны немцы вошли в Австрию. Доктора вызывали на допрос и попросили подписать бумагу, что он не имеет претензий к тайной полиции. Тот поставил подпись и сделал приписку: "всем рекомендую". Существует версия, что Адольф Гитлер был пациентом Фройда.