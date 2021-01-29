Сделали фото Луны в высоком качестве - такого не удавалось до сих пор

Астрономам удалось сделать высококачественный снимок Луны.

Фото сделали благодаря новому радиолокационному передатчику, пишет New Atlas.

Передатчик разработали благодаря американскому радиотелескопу Грин-Бэнк (Green Bank Telescope) в Южной Вирджинии, антенному массиву очень большой базы (VLBA) в штате Нью-Мексико и компании Raytheon Intelligence & Space.

Автор: Sophia Dagnello, NRAO/GBO/Raytheon/AUI/NSF/USGS

Его поместили в радиотелескоп для передачи сигналов в космос, которые фиксирует VLBA благодаря радиоантеннам, которые рассредоточены по Северной Америке, и обрабатывает полученные изображения.

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Передатчику удалось уменьшать масштаб конкретных объектов на Луне всего до 5 метров.

Теперь астрономы планируют создать радар, который позволит видеть объекты, находящиеся вне Солнечной системы, с Земли. Этот радар должен еще сделать снимки на Уране и Нептуне.

Мимо нашей планеты пролетит астероид, длина которого больше, чем 4 автобуса. Космическое тело пролетит со скоростью 59 тыс. Км / ч или 16,6 км / с.