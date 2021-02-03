Самые успешные останутся за границей - эксперт о грантах

Самые успешные выпускники останутся за границей - эксперт о введении грантов фото: carpathia.gov.ua

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 28 января.

Лучшие участники ВНО будут получать ежемесячно президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн, победители всеукраинских ученических олимпиад - разовую премию в 20 тыс. грн, а победители международных олимпиад - 100 тыс. грн.

В общем назначат 250 стипендий для десяти учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.

Кроме того, ежегодно будут выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

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"Такие нововведения необходимы для талантливой молодежи, но есть также определенные риски. Украина рискует в любом случае. Предоставляя гранты, нет стопроцентной гарантии, что специалисты вернутся назад, - говорит Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины и главный редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Два года назад я участвовал в месячной программе в Польше, в частности было две недели обучения на базе Ягеллонского университета в Кракове. Из 50 тысяч студентов Ягеллонского университета учились 5 тысяч украинцев, то есть 10 процентов. Понятно, что абсолютное большинство из них не вернется в Украину, поскольку здесь нет соответствующей работы по их специальности и нормального уровня заработной платы".

В 2020 году основную сессию внешнего независимого оценивания 447 абитуриентов сдали на максимальный балл - 200. Это в 2 раза больше, чем в 2019-м, когда ВНО на 200 баллов сдали 274 участника.

"Если экономика будет генерировать спрос на полученные специальности и достойный уровень заработной платы, то не только украинцы, но поляки и китайцы приедут работать именно в Украину. Одно дело иметь специалиста, и совсем другое - спрос ", убежден специалист.

1 февраля 2021 года началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5 учебных предметов