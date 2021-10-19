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вторник, 19 октября 2021 18:08

Ртуть, трамадол, диоксины и никотин: ученые шокировали исследованием загрязнения Антарктики

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В Антарктике нашли химические загрязняющие вещества, плоды человеческой деятельности. Самыми вредными являются устойчивые к разложению вещества, накапливающиеся в тканях растений и животных.

В 2019 и 2020 годы украинские ученые в сотрудничестве с учеными ЕС начали изучать распространение глобальных загрязнителей в экосистеме Южного океана, рассказал 19 октября директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время международного водного форума.

"Содержание накопленных загрязнителей меняется в зависимости от места организма в пищевой цепочке, ведь во время поедания зараженной жертвы хищник накапливает загрязнители из ее тканей. Поэтому анализы на содержание загрязняющих веществ проводили в пробах морских существ разных трофических уровней: водорослей, морских звезд, рыб, тюленей-крабоедов и пингвинов", - сказал он.

Скрининг показал наличие в пробах ртути: токсические концентрации зафиксировали даже в плаценте тюленя Ведделла, яйцах пингвинов Адели, а также в мышцах морской звезды, пингвинов и тюленей. Ртуть - естественный тяжелый металл. Источниками ее распространения являются вулканы, лесные пожары и сожжение угля или торфа в теплоэлектростанциях. Сейчас уровни ртути в окружающей среде растут также из-за добычи полезных ископаемых и выбросов целлюлозно-бумажной промышленности. Вероятнее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками. Другие металлы, найденные в пробах в высоких концентрациях – это кадмий и свинец. Самые высокие общие концентрации металлов определены в макрофитах.

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Также нашли новые фосфорорганические огнеупорные вещества и пластификаторы. Наибольшее количество соответствующих веществ зафиксировали в пробе тканей рыбы нототении. В низких концентрациях нашли диоксины и связанные с ними вещества. Больше всего их обнаружили в морской звезде (24 из 29 веществ).

Во всех пробах были антипирены – вещества, которые добавляются в определенные промышленные товары, чтобы снизить риск их воспламенения (пропитывание шин, пластиковые контейнеры для телевизоров и экранов компьютеров и т.п.). Их общие концентрации превосходят экологические стандарты в пробах морской звезды и морского ежа.

Автор: facebook.com/AntarcticCenter
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33 загрязнителя вызвали особую обеспокенность. Это новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды или здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством. Они включают:

- 30% – промышленные химикаты. Все эти вещества определены в низких концентрациях, кроме лаурил диэтаноламида, который обнаружен в высокой концентрации даже в яйцах пингвинов дженту. Диэтаноламиды – это вещества, которые используют в бытовой химии как мыльную основу или стабилизатор эмульсий;

- 27% – фармацевтические препараты и продукты их распада (трамадол);

- 15% – продукты личного пользования (косметика), а именно парабены. Из 33 веществ чаще всего в пробах фиксировался метилпарабен (в 93%);

-15% – пестициды и инсектициды и продукты их разложения;

- 13% - стимуляторы и продукты их разложения, а именно никотин и кофеин.

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На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег приобрел зеленый и малиновый оттенок. Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур. Они сохраняются в снегу в течение продолжительной зимы, а когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

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