Ртуть, трамадол, диоксины и никотин: ученые шокировали исследованием загрязнения Антарктики

В Антарктике нашли химические загрязняющие вещества, плоды человеческой деятельности. Самыми вредными являются устойчивые к разложению вещества, накапливающиеся в тканях растений и животных.

В 2019 и 2020 годы украинские ученые в сотрудничестве с учеными ЕС начали изучать распространение глобальных загрязнителей в экосистеме Южного океана, рассказал 19 октября директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время международного водного форума.

"Содержание накопленных загрязнителей меняется в зависимости от места организма в пищевой цепочке, ведь во время поедания зараженной жертвы хищник накапливает загрязнители из ее тканей. Поэтому анализы на содержание загрязняющих веществ проводили в пробах морских существ разных трофических уровней: водорослей, морских звезд, рыб, тюленей-крабоедов и пингвинов", - сказал он.

Скрининг показал наличие в пробах ртути: токсические концентрации зафиксировали даже в плаценте тюленя Ведделла, яйцах пингвинов Адели, а также в мышцах морской звезды, пингвинов и тюленей. Ртуть - естественный тяжелый металл. Источниками ее распространения являются вулканы, лесные пожары и сожжение угля или торфа в теплоэлектростанциях. Сейчас уровни ртути в окружающей среде растут также из-за добычи полезных ископаемых и выбросов целлюлозно-бумажной промышленности. Вероятнее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками. Другие металлы, найденные в пробах в высоких концентрациях – это кадмий и свинец. Самые высокие общие концентрации металлов определены в макрофитах.

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Также нашли новые фосфорорганические огнеупорные вещества и пластификаторы. Наибольшее количество соответствующих веществ зафиксировали в пробе тканей рыбы нототении. В низких концентрациях нашли диоксины и связанные с ними вещества. Больше всего их обнаружили в морской звезде (24 из 29 веществ).

Во всех пробах были антипирены – вещества, которые добавляются в определенные промышленные товары, чтобы снизить риск их воспламенения (пропитывание шин, пластиковые контейнеры для телевизоров и экранов компьютеров и т.п.). Их общие концентрации превосходят экологические стандарты в пробах морской звезды и морского ежа.

Автор: facebook.com/AntarcticCenter Ученые обнаружили загрязнители во флоре и фауне Антарктики

33 загрязнителя вызвали особую обеспокенность. Это новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды или здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством. Они включают:

- 30% – промышленные химикаты. Все эти вещества определены в низких концентрациях, кроме лаурил диэтаноламида, который обнаружен в высокой концентрации даже в яйцах пингвинов дженту. Диэтаноламиды – это вещества, которые используют в бытовой химии как мыльную основу или стабилизатор эмульсий;

- 27% – фармацевтические препараты и продукты их распада (трамадол);

- 15% – продукты личного пользования (косметика), а именно парабены. Из 33 веществ чаще всего в пробах фиксировался метилпарабен (в 93%);

-15% – пестициды и инсектициды и продукты их разложения;

- 13% - стимуляторы и продукты их разложения, а именно никотин и кофеин.

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На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег приобрел зеленый и малиновый оттенок. Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур. Они сохраняются в снегу в течение продолжительной зимы, а когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.