Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA

На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки российского модуля "Наука".
Двигатели устройства спонтанно включились, сообщил российский космонавт Олег Новицкий, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter. Через некоторое время группам управления миссией удалось решить проблему.
"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве. Сейчас все системы работают в нормальном режиме. Экипажу ничего не угрожает", - заявил эксперт Хьюстонского центра управления полетами Акихио Хосиде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Из-за инцидента NASA решило перенести запланированный на пятницу тестовый запуск корабля Starliner на МКС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Земле летит гигантский астероид: чем угрожает планете
Небольшой кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции - роботизированную руку Canadarm2. Инструмент все еще работает, но объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю стрелу. Впервые повреждения заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA вместе с Канадским космическим агентством (CSA) пытаются получить подробные изображения и оценить ущерб.
Комментарии