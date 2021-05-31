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понедельник, 31 мая 2021 13:23

Кусок космического мусора повредил руку МКС

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Небольшой кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции - роботизированную руку Canadarm2.

Инструмент все еще работает, но объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю стрелу, сообщает Science Alert. Впервые повреждения заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA вместе с Канадским космическим агентством (CSA) пытаются получить подробные изображения и оценить ущерб.

"Результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждение ограничено небольшой частью стрелы и теплового одеяла. Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции", - отмечают канадские ученые.

Автор: NASA
 

В прошлом году МКС пришлось трижды выполнять маневры, дабы избежать столкновения с космическим мусором.

Canadarm2 - это система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS), разработанная CSA. Роботизированная рука была неотъемлемой частью космической станции в течение 20 лет и по сей день помогает в ее обслуживании.

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Представители NASA подписали документы о создании "первого в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли". Вероятным местом действия станет Международная космическая станция.

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31
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