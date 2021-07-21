Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе

Ровер Perseverance в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе начал поиск признаков жизни на планете.

Протестировав инструменты роботизированной "руки", марсоход начал изучать пыль и горные породы в кратере Джезеро, говорится в пресс-релизе NASA. Ровер фиксирует первые научные данные, анализирует горные породы и исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолета в поисках следов микроорганизмов.

"Доказательства жизни могут все еще находиться там. В поисках роверу помогают манипулятор и камера сверхвысокого масштабирования", - заявила член команды NASA Эбигейл Аллвуд.

Автор: NASA Марсоход фиксирует свои первые научные данные и анализирует горные породы

3,5-3,9 млрд лет назад на месте кратера располагались дельта реки и озеро. Если в нем была жизнь, то свидетельства об этом сохранились в породе, считают ученые.

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Посадка марсохода Perseverance состоялась 18 февраля. В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра. Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у ровера 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную передачу цвета, а также два микрофона. Через семь месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достиг кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в частности человеческая колония.