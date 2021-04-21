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среда, 21 апреля 2021 16:07

Российские хакеры слили в сеть данные Apple - просят $50 млн выкупа

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Российские хакеры слили в сеть данные Apple - просят $50 млн выкупа
На 15-ти изображениях описанное компоновки нового устройства. Фото: pinterest.com

Российские хакеры похитили данные тайваньской компании Quanta и требуют за них выкуп.

Она является одним из ключевых подрядчиков Apple и производит ноутбуки MacBook, сообщает South China Morning Post.

Хакерская группировка REvil утверждает, что они похитили чертежи с серверов Quanta. Однако компания не проявила интереса по оплате выкупа за похищенные данные.

Подрядчик Apple подтвердил информацию о хакерской атаке, но скрывают объемы украденного. Однако в Quanta отметили, что это не повлияло на бизнес-деятельность компании, а их специалисты работают с правоохранителями.

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REvil требует у Apple выкуп в размере $50 млн. Выплатить его должны до 1 мая, а иначе - информацию угрожают обнародовать в сети.

Хакеры уже опубликовали, вероятно, чертежи нового ноутбука. На 15 изображениях описана компоновка нового устройства.

Хакерские группировки похитили личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Информацию обнародовали в интернете. Ее могут использовать для легкого доступа к банковским счетам.

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