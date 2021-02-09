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вторник, 09 февраля 2021 11:45

Родился основатель Maybach

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9 февраля 1846 года родился Вильгельм Майбах, немецкий инженер и конструктор первого Mercedes. Он был также основателем фирмы Maybach.

В 1883 году Майбах создал первый удачный двигатель, работавший на светильном газе. Уже через 2 года он сконструировал двигатель, работавший на жидком топливе с карбюратором. Такой двигатель использовал немецкий инженер Даймлер в первом мотоцикле. 10 ноября 1885-го они установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который сделал этого дня первую поездку.

Автор: wikipedia.org
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Автомобиль "Мерседес"

В 1893 году Вильгельм Майбах разработал карбюратор сопла инжекции, предшественника современного карбюратора.

После смерти Даймплера Вильгельм Майбах вместе с его сыном Паулем продолжили управлять компанией Daimler Motoren Gesellschaft. Практически все управление фирмой взял на себя Майбах. Позже, в 1907 году, он вместе с сыном Карлом основал собственную фирму по производству двигателей Maybach Motoren-Werke. Фирма конструировала и производила моторы для дирижаблей и самолетов.

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1799 французский инженер Филипп Лебон открыл светильный газ и получил патент на его использование и способ получения сухой перегонкой древесины или угля. Это открытие имело огромное значение, прежде всего для развития техники освещения. Скоро во Франции, а затем и в других странах Европы газовые лампы стали успешно конкурировать с дорогими свечами. Однако светильный газ годился не только для освещения. Изобретатели взялись за конструирование двигателей, способных заменить паровую машину, в которых топливо сгорало бы не в топке, а непосредственно в цилиндре двигателя.

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Дата
09
февраля

Родился основатель Maybach

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