11 февраля 1847 родился американский ученый и изобретатель Томас Алва Эдисон. Он является автором изобретений, на которые выдали 1093 патента США и 1239 патентов других стран. Большинство своих изобретений исследователь сделал в лаборатории в Менло-Парк в штате Нью-Джерси в течение 1876-1887 годов.

Эдисон создал лампу накаливания в 1879 году, систему распределения электроэнергии потребителям, телефон и фонограф. Он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".

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В августе 1877 Эдисон изобрел фонограф - предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи. В начале 1878 фонографы демонстрировали на выставках в США и Европе и они привлекли внимание широкой публики.

Автор: teach.onliner.by Родился основатель электрической лампочки и телефона

Через два года мир принял известное изобретение Томаса Эдисона - усовершенствованную электрическую лампочку. Изобретатель смог продлить время ее работы и упростил производство. Существующие лампы перегорали за несколько часов, потребляли много тока или стоили дорого. Эдисон заявил, что вскоре весь Нью-Йорк будут освещать огнеупорные лампочки, а цена электричества станет доступной. Для нити накаливания испытал 6 тыс. материалов и остановился на угольном волокне, которое горело 13,5 часов. Позже срок службы увеличился до 1200 часов.

Автор: wikipedia.org Родился основатель электрической лампочки и телефона

Фонограф был любимым творением Эдисона. В течение 40 лет он вносил в его конструкции все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.

3 апреля 1973 инженер-физик Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Изобретатель долгое время работал в компании "Моторола" над разработкой телефона. С помощью телефонной трубки "DynaTAC" изобретатель совершил первый мобильный звонок.