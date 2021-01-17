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воскресенье, 17 января 2021 11:46

"Революция роботов": в мире в ближайшие пять лет работу потеряют 85 млн человек

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&quot;Революция роботов&quot;: в мире в ближайшие пять лет работу потеряют 85 млн человек
В 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами. Фото: pixabay

Эксперты Всемирного экономического форума составили список тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет.

Некоторые изменения произойдут вследствие пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом, сообщает Центр новостей ООН.

Автоматизация

По мнению єкспертов, автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс только ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 миллионов человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.

"Революция роботов"

Эксперты прогнозируют, что одновременно в результате "революции роботов" на глобальном рынке труда будет создано 97 миллионов новых рабочих мест. Большинство из них, соответственно, – в сфере искусственного интеллекта. Многие новые должности будут связаны также с созданием контента для социальных сетей. Среди других сфер деятельности, перспективных с точки зрения поиска работы – "зеленая экономика", сфера услуг, маркетинг, сфера продаж и инженерное дело.

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Аналитическое мышление, креативность и гибкость

Именно эти три качества в ближайшие пять лет работодатели будут больше всего ценить в своих сотрудниках. Кроме того соискателям работы не повредят стрессоустойчивость и обучаемость.

Переподготовка кадров

Почти половине всех работников в мире понадобится пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Именно на дополнительном обучении сотрудников сосредоточат свои усилия наиболее конкурентоспособные компании.

Удаленка

Примерно 84 процента работодателей в ближайшие пять лет переведут часть своих сотрудников на удаленную работу. Речь идет примерно о 44 процентах рабочей силы. При этом некоторые руководители считают, что это может негативно отразиться на производительности труда и сотрудникам понадобится время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

В связи с пандемией миллионы людей по всему миру работают сегодня из дома. Но не все так гладко в дистанционной работе. По мнению эксперта Международной организации труда Сьюзан Хайтер, стирается грань между рабочим и личным временем, из-за этого многие испытывают стресс, что приводит к разного рода психологическим проблемам. Людям приходится разрываться между работой и семьей, когда все дела требуют внимания одновременно.

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17
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