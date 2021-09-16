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четверг, 16 сентября 2021 14:43

Ректор ОНМедУ Запорожан: Студенты должны иметь возможность учиться бес-прерывно, независимо от эпидемической ситуации

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  Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну
Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну

В одесских вузах, как и во всей Украине, начался новый учебный год. Пока занятия проходят в очном режиме, однако эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости осенью. Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну, какие итоги вступительной кампании и как пандемия повлияла на рынок труда в сфере здравоохранения.

Сколько первокурсников поступили в ОНМедУ?

Одесский медуниверситет один из самых популярных среди абитуриентов южного региона. Поэтому документов на поступление мы получили очень много. Но, конечно, не каждый абитуриент мог быть зачислен. Украинских студентов поступило 387, из них 148 отлично сдали ВНО и зачислены на бюджетную основу. Плюс 267 иностранцев. Всего у нас 654 первокурсника. Это несколько меньше, чем мы рассчитывали. Но тут стоит учитывать довольно высокий проходной балл ВНО по математике в этом году — 150. Этот предмет, к сожалению, не во всех школах преподается на должном уровне.

Если говорить о самых популярных специальностях, то рейтинг факультетов, как и в прошлые годы, возглавил медицинский, затем стоматологический и фармацевтический.

Очень многие абитуриенты подают в наш университет именно оригиналы документов. Они хотят получить высшее медицинское образование здесь, в Одессе. Почему? Мы предлагаем нашим студентам обучение на 60 кафедрах и практику в университетской клинике под руководством специалистов топ-уровня, профессоров и докторов наук. У нас 3 современных и полностью оснащенных медучреждения на 617 коек. Но прежде чем подойти к пациенту, все студенты вначале проходят обучение в симуляционных классах, чтобы научиться действовать безошибочно в самых внештатных ситуациях.

Все ли иногородние студенты могут претендовать на комнату в общежитии? Нужно ли для этого прививаться от COVID-19?

Мы предоставляем комнаты всем желающим. Причем подача заявок на поселение осуществляется онлайн на специальном сайте. После регистрации студенту приходит письмо со всеми необходимыми документами, которые необходимо распечатать и подписать.

Университет старается создавать комфортные бытовые условия, чтобы ничто не отвлекало студентов от учебы. Поэтому ежегодно в плановом режиме проводим текущие и капитальные ремонты в учебных корпусах и общежитиях. В прошлом году на эти цели потратили 13,2 млн грн. Причем это не бюджетные деньги, а прибыль университета.

  Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну
Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну

Учебный год начался оффлайн?

Да, сейчас занимаемся в очном формате. Я хотел бы поблагодарить Министерство образования за то, что не на словах, а на деле признают за университетами автоном-ный статус и дают нам возможность самим определять формат занятий. К счастью, Одесса в "зеленой" зоне, и мы имеем возможность проводить пары оффлайн, соби-раться в аудиториях и вести привычный образовательный процесс. Безусловно, с соблюдением дистанции, масочным режимом. Мы проводим массовую вакцинацию наших студентов и сотрудников.

  Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну
Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну

Украине прогнозируют непростую осень с возможным повторением локдауна. Университет к этому готов?

Да, и мы показали это в прошлом году. Команда быстро сориентировалась и приспособилась к новым условиям. Дело в том, что мы шли по пути цифровизации еще до карантина. Некоторые элементы дистанционного обучения мы начали внедрять еще в 2012 году. Поэтому наши студенты продолжают учиться и успешно сдавать эк-замены в любых условиях. Если в текущем учебном году возникнет необходимость перейти на дистанционное обучение, Одесский медуниверситет это сделает. Мы готовы к любым сценариям.

Как и многие европейские вузы, мы используем платформу Moodle для тестирования и публикации научно-методических материалов. В прошлом году доработали нашу электронную систему для проведения объективного структурированного клинического экзамена (OSCE) — добавили блок дистанционного оценивания студентов. Это помогло нам провести выпускную аттестацию на медицинском и международном факультетах в удаленном режиме. Активно используем сервисы Office 365 и Microsoft Teams для коллективной работы. Наполняем университетский YouTube-канал видео-лекциями и роликами с демонстрацией практических навыков.

Мы постоянно обновляем библиотечный фонд. В прошлом году закупили 7,5 тысяч новых учебников на украинском и английском по анатомии, патоморфологии, физиологии, стоматологии, педиатрии, фармации, внутренних болезней и другие. Общий фонд приближается к 850 тыс. экземпляров. Наша гордость — электронная библиотека и институциональный репозиторий. У наших преподавателей и студентов есть доступ к международным электронным базам знаний: ScienceDirect, AccessMedicine, Hinari, British Medical Journal, Springer, EBSCO, Кокрановской библиотеке, ресурсам Web of Science и Scopus.

Словом, ОНМедУ создает такие условия, в которых мотивированные студенты могут учиться беспрерывно.

  Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну
Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан рассказал, готов ли университет к возможному локдауну

Планируются ли в этом году нововведения в контексте учебных программ и аттестации?

Наш университет постоянно находится в процессе трансформации. Для нас остановиться означает перестать быть конкурентоспособными. Например, по итогам прошлого года студенты несколько хуже сдали OSCE, чем в 2019 году. Это сигнал: на каком-то этапе система подготовки "проседает". Команда ушла на летние каникулы с заданием проанализировать работу, выявить "узкие" места. Сейчас мы анализируем собранные предложения, и это стандартный для нас алгоритм совершенствования учебного процесса. Важную роль в нем играют и студенты. Мы перешли от парадигмы студент-администрация к модели равноправного партнерства. Есть внутренняя горячая линия, на которую любой желающий может обратиться с жалобой, предложением, поделиться идеей. И могу сказать, что немало таких обращений в конечном итоге оформились в решения Ученого совета и ректората.

Во время карантина в прошлом учебном году не функционировали симуляционные классы. Сейчас их работа возобновлена?

Профессиональная подготовка врача в Одесском медуниверситете базируется на компетентностном подходе, когда наряду с теорией каждый студент отрабатывает практические навыки на тренажерах. К счастью, межкафедральные симуляционные аудитории снова доступны нашим студентам. Они оснащены роботизированными манекенами, которые имитируют настоящего пациента, — взрослого или новорожденно-го. С их помощью студенты изучают внутреннюю медицину, хирургию, педиатрию, неонатологию, учатся работать с неотложными случаями.

В чем плюсы такого подхода? Во-первых, студент не может начать практику в клинике, пока не сдаст на отлично симуляционный блок. Поэтому к своему первому настоящему пациенту студенты подходят максимально подготовленными — не только практически, но и психологически. Во-вторых, оценивание в симуляционных классах абсолютно объективное. Манекен реагирует на врачебную ошибку так же, как и чело-век, — остановкой дыхания, сердцебиения, изменением цвета кожных покровов и так далее. Если это произошло, значит студент отправляется на пересдачу, преподаватель никоим образом повлиять на это не может. Конечная цель в подготовке специалистов — это компетентность, чтобы каждый выпускник знал и умел профессионально оказать помощь в любой клинической ситуации.

Учитывая непростую противоэпидемическую ситуацию, вырос ли спрос на выпускников ОНМедУ на рынке труда?

Наши выпускники востребованы как в Украине, так и за ее пределами и дело тут не только в пандемии. В университете работает Комиссия по содействию трудоустройству выпускников. Помимо профориентации она мониторит потребность отрасли здравоохранения в кадрах, развивает партнерство с медучреждениями для трудоустройства выпускников на первое рабочее место, оперативно собирает вакансии.

Университет развивает международное партнерство, в том числе для программ по обмену. У нас заключено 57 договоров о сотрудничестве с международными организациями и университетами. В 2020 году 45 наших сотрудников стажировались за рубежом. На зарубежных конференциях и форумах было представлено больше 50 научных работ наших студентов. Возможность участвовать в таких мероприятиях и заявлять о себе очень важна для молодых специалистов, в том числе в контексте будущего трудоустройства.

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