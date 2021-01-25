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понедельник, 25 января 2021 16:32

Разработчики Android 12 могут добавить новую удобную функцию

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Разработчики Android 12 могут добавить новую удобную функцию
Активировать приложения в новой системе можно будет только постукиванием по панели. Фото: pixabay

Активировать приложения в Android 12 можно будет постучав дважды по задней панеле смартфона.

Эти постукивания должны быть сильными, сообщает Gsmarena.

Эту функцию можно гибко настроить в параметрах системы. Благодаря постукиванию можно быстро сделать скриншот изображения, вызвать Google Assistant, открыть планировщик напоминаний, управлять воспроизведением мультимедийного контента и тому подобное.

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Такая новинка может принести пользу многим пользователям. Но пока неизвестно, будет ли она общедоступной для всех пользователей Android 12 или станет эксклюзивом только для владельцев устройств серии Pixel.

До этого для разработчиков операционной системы Android 11 был доступен жест двойного постукивания по задней панеле смартфона, можно было запускать определенные программы или действия. В конечной версии мобильной ОС этот жест так и не реализовали.

От использования этой функции в финальной версии Android 11 пришлось отказаться из-за того, что она иногда ошибочно распознавала некоторые движения именно как двойное постукивание.

Разработчики Android Open Source Project создают новую функцию Hibernation. Новинка сможет уменьшать память устройства, которая занята приложениями.

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25
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