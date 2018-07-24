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вторник, 24 июля 2018 12:36

Разработали материал, который станет убийцей пластиковых пакетов

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Разработали материал, который станет убийцей пластиковых пакетов
Ученые США сделали экологичный материал, который полноценно заменяет пластик. Фото: svidok.online

Ученые разработали материал из хитина и целлюлозы, которий позволит сохранять продукты свежими дольше, чем обычный пластик.

В Технологическом институте Джорджии, США создали прозрачный гибкий материал, который в перспективе сможет заменить пластиковые упаковки для продуктов, передает "Свідок".

Для создания гибкого и прочного материала, подобного пластику, ученые скомбинировали два широко распространенных биополимера. Целлюлоза - один из основных компонентов клеточных стенок растений, хитин - главный элемент твердого экзоскелета членистоногих, в том числе насекомых и ракообразных. Третьим необходимым элементом для создания материала стал полилактид, биоразлагаемый полимер, который производят из ежегодно возобновляемых ресурсов, например кукурузы или сахарного тростника.

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Ученые, занимающиеся проектом, сравнили новый материал с полиэтилентерефталатом, который широко используют в производстве пластиковых бутылок и других типов упаковок. Хитиновая пленка значительно лучше защищает содержимое от проникающего извне кислорода, чем полиэтилентерефталат: финальная версия нового материала оказалась на 67% менее проницаемой. Специалисты предполагают, что благодаря этой особенности хитиновый "пластик" поможет хранить продукты лучше, чем стандартная упаковка.

Сейчас ученые работают над устойчивостью нового материала к водяному пару. Также исследователи планируют найти максимально дешевый способ получения хитина

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