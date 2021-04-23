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суббота, 24 апреля 2021 08:05

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

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Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг
фото: computercoach.com.nz

24 апреля 1984 года в Сан-Франциско компания Apple Computer анонсировала свой портативный компьютер Apple II. Он весил 6 кг и был размером с чемодан.

Компьютер впервые представили в 1977 году на выставке West Coast Computer Fair. Он стал одним из первых и самых успешных персональных компьютеров того времени. Создали несколько моделей Apple II, самую популярную из них продавали до 1990-х. Всего изготовили от 5 до 6 млн экземпляров Apple II.

В отличие от других машин того времени, Apple II был похож на офисный инструмент, чем на элемент электронного оборудования. Это был компьютер, который подходил для домашней обстановки, стола менеджера или школьного класса.

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Первые компьютеры Apple II оснастили процессором MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц, а также интерфейсом для подключения кассетного магнитофона. Уникальным для того времени стало также использование цвета и графических режимов высокого разрешения, его звуковых возможностей, а также встроенного языка программирования BASIC.

Таким образом Apple II положил начало революции в области персональных компьютеров. Это была машина для масс, а не только для любителей, ученых или инженеров.

Самым популярным брендом среди смартфонов стала южнокорейская корпорация Samsung. За первый квартал 2021 года продали 77 млн мобильных телефонов Samsung. Всего в мире продали 340 млн устройств, что на 24% больше аналогичного показателя прошлого года.

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Дата
24
апреля

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

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