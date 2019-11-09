Рассказали каким был уровень Мирового океана 125 лет назад

Жизнь планеты циклическое от похолодание, к потеплению, Фото: росзми

За период прошлого потепление, 125 тыс лет назад, уровень мирового океана повысился на 10 метров.

Если траектория глобального потепления не изменится, то эта ситуация повторится, пишет Лента юа.

Согласно результатам исследования рост уровня Мирового океана происходил именно из-за льдов Антарктики.

"Получается, что Антарктида, которую считали "спящим гигантом" по растущего уровня воды, на самом деле является ключевым игроком. Ее ледяной покров может очень быстро изменится, и это изменение сыграет огромную роль для тех, кто живет на побережьях по всему миру", - говорится в сообщении.

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Планета Земля живет циклами: от ледникового периода, когда все замерзает, до потепления- когда тает.

"Сегодня мы находимся в межледниковом периоде, который начался примерно 10 000 лет назад. Но парниковые газы, выпущенные в атмосферу за последние 200 лет, спровоцировали аномально быстрое и резкое изменение климата, по сравнению с тем, который планет пережила 125000 лет назад. А это означает, что скорость подъема воды во время предыдущего межледникового периода может служить лишь нижней границей для прогнозов нашего будущего", - пишут в статье.

С каждым десятилетием Земля ускоряет свое вращение вокруг оси. До 2200 года следует ожидать, что продолжительность дня уменьшится на 0,12 миллисекунды. Это кажется незначительным, однако в масштабах одного года может принести неприятные последствия для человечества, написали в интернет-журнале Интересности.