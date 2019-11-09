Показали, как выглядит украинская пустыня из космоса

Cупутник Landsat 8 из космического агентства NASA снял уникальную украинскую пустыню - Олешковские пески.

Они находятся на юге, недалеко от города Алешки Херсонской области.

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На снимках можно увидеть песчаные рельефы и плоскость, на который образовалась Украинская пустыня.

Оказалось, что из космоса они выглядят, как яйцо песчаного цвета.

С каждым десятилетием Земля ускоряет свое вращение вокруг оси. До 2200 года следует ожидать, что продолжительность дня уменьшится на 0,12 миллисекунды.

Это кажется незначительным, однако в масштабах одного года может принести неприятные последствия для человечества, написали в интернет-журнале Интересности.