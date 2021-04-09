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пятница, 09 апреля 2021 12:39

Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro

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В сети появились фотографии макетов планшетов iPad mini 6 и iPad Pro, которые будут иметь новый дизайн. Фотографии опубликовал инсайдер Сонни Диксон.

Подобные макеты обычно создают производители для оценки дизайна незадолго до выпуска финальной версии устройства, сообщает "УНИАН".

Автор: REUTERS
  Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro
Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro

Анализируя фотографии, можно сделать вывод, что iPad mini 6 сохранит дизайн iPad mini 5 с широкими рамками и кнопкой Home. По словам инсайдера, устройство будет "немного толще", что противоречит докладу аналитика Мин-Чи Куо. Ранее он заявил, что iPad mini 6 получит дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов с тонкими рамками.

Автор: Sonny Dickson
  Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro
Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro

На одной из фотографий показали 2 планшета iPad Pro. Они будут иметь дизайн с квадратным блоком основной камеры в левом верхнем углу задней панели. Диагонали экранов не изменились, но камера в 12,9-дюймовой модели iPad Pro выступает больше по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro.

Автор: Sonny Dickson
  Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro
Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro

Новые iPad Pro получат процессор A14X, сравнимый по возможностям с M1, что используют в новейших MacBook Air. 12,9-дюймовый iPad Pro может получить экран Мini LED. Панели такого типа используют в новейших телевизорах.

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Bloomberg сообщал, что новые iPad Pro выйдут в апреле, но вскоре источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов.

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.

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