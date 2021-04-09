  Рассекретили новый дизайн iPad mini 6 и iPad Pro

В сети появились фотографии макетов планшетов iPad mini 6 и iPad Pro, которые будут иметь новый дизайн. Фотографии опубликовал инсайдер Сонни Диксон.
Подобные макеты обычно создают производители для оценки дизайна незадолго до выпуска финальной версии устройства, сообщает "УНИАН".
Анализируя фотографии, можно сделать вывод, что iPad mini 6 сохранит дизайн iPad mini 5 с широкими рамками и кнопкой Home. По словам инсайдера, устройство будет "немного толще", что противоречит докладу аналитика Мин-Чи Куо. Ранее он заявил, что iPad mini 6 получит дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов с тонкими рамками.
На одной из фотографий показали 2 планшета iPad Pro. Они будут иметь дизайн с квадратным блоком основной камеры в левом верхнем углу задней панели. Диагонали экранов не изменились, но камера в 12,9-дюймовой модели iPad Pro выступает больше по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro.
Новые iPad Pro получат процессор A14X, сравнимый по возможностям с M1, что используют в новейших MacBook Air. 12,9-дюймовый iPad Pro может получить экран Мini LED. Панели такого типа используют в новейших телевизорах.
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Bloomberg сообщал, что новые iPad Pro выйдут в апреле, но вскоре источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов.
Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.
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