Работы Boston Dynamics продемонстрировали чудеса паркура

Двуногие роботы Atlas стали самостоятельнее и научились адаптироваться. Фото: Boston Dynamics

Американская компания Boston Dynamics, которую в конце июня купила Hyundai, обнародовала новое видео со своими работами Atlas.

На видео, которое обнародовали на Youtube-канале компании, роботы выполняют прыжки, преодолевают полосу препятствий и выполняют трюки с паркура.

"Паркур-идеальный вариант для экспериментов с новым поведением. Наши гуманоидные роботы демонстрируют легкую атлетику, сохраняя равновесие во время различных упражнений, которые быстро меняются и требуют энергичности. Благодаря прыжкам, равновесию и переворотам мы демонстрируем, как расширяем границы Atlas, чтобы открыть следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта", - отмечают создатели роботов.

Подготовка акробатического номера длилась несколько месяцев. В Boston Dynamics заявили, что двуногие роботы Atlas стали самостоятельнее и научились адаптироваться, в частности самостоятельно оценивать препятствия без дополнительного программирования.

Компания планирует усовершенствовать движения роботов, ведь у них есть сложности с балансировкой корпуса из-за отсутствия позвоночника и сравнительно слабых суставов рук.

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Исследователи NASA представили собак-роботов, которые смогут маневрировать во время космических миссий лучше, чем марсоходы. Роботов Au-Spot от Boston Dynamics с искусственным интеллектом оснащают набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете.