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воскресенье, 29 августа 2021 13:37

Производитель смартфонов приобрел стартап для создания электромобилей

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Производитель смартфонов приобрел стартап для создания электромобилей
Xiaomi приобрела стартап, специализирующийся на автономном управлении транспортными средствами через интернет. Фото: "24 канал"

Китайская компания Xiaomi приобрела стартап, специализирующийся на автономном управлении транспортными средствами через интернет.

Стартап Deepmotion приобрели за $77,37 млн, чтобы повысить технологическую конкурентоспособность потенциального бизнеса по производству электромобилей, сообщает CNBC.

Xiaomi планирует инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет в производство электромобилей.

Приобретение цифрового картографического стартапа поможет внедрить функции автономного управления. Компания объявила о приобретении Deepmotion после того, как представила финансовые результаты за второй квартал. Их выручка выросла на 64% в годовом исчислении до $13,5 млрд. Скорректированная чистая прибыль достигла рекордных квартальных значений. Смартфоны составили 67,3% от общей выручки, но компания стремится уменьшить свою зависимость от мобильных телефонов на средства производства других устройств.

Deepmotion базируется в Пекине и специализируется на трехмерной картографии.

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Xiaomi планирует начать серийное производство собственных электромобилей в течение трех лет.

К 2030 году 80% украинских водителей будут ездить на электротранспорте. На электротяге будут скутеры, мотоциклы, легковые автомобили, маршрутки, городские автобусы, мелкие грузовика. На бензине и дизельном топливе будут работать только большие грузовики и спецтехника: тракторы, комбайны, военные машины.

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