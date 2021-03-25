Продегустировали первое в мире вино, побывавшее в космосе

Продегустировали первое в мире "космическое вино" фото: Space Cargo Unlimited

В конце 2019 года на Международную космическую станцию ​​отправили 12 бутылок красного вина. Благодаря исследованию ученые хотели узнать, как невесомость влияет на старение жидкости.

Вино находилось на космической станции год. Недавно во Франции его продегустировали, информирует New Atlas.

Дегустацию провел ведущий исследователь из Института винограда и винных наук Университета Бордо Филипп Дерриет. Для эксклюзивной дегустации двух бутылок вина набрали группу из 12 человек.

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"Единогласно обе бутылки признали замечательными. Несмотря на пребывание на МКС, "космическое вино" оценили очень высоко. Заметили различия только в цвете", - говорит Филипп Дерриет.

Один из винных экспертов Джейн Энсон отметила, что вина с МКС на вкус были "более зрелыми", чем те же вина, которые остались на Земле.

Кроме вина в бутылках, на МКС отправили также 320 лоз, чтобы проверить влияние микрогравитации на их развитие. Виноградные лозы провели на МКС 10 месяцев, а по возвращении на Землю их высадили. Лозы с МКС выросли раньше, чем те, что оставались все это время на Земле.

Команда Наньянзкого технологического университета (NTU) придумала способ "коммуникации" с растениями. Технология работает на основе электрических сигналов, подают с телефона.