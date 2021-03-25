Продегустировали первое в мире вино, побывавшее в космосе

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 477
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 549
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 774
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 720
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1089
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
5
3
8
3
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Видео
Все видео
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Над Британией пролетел метеорит
Над Британией пролетел метеорит
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 234
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 774
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 1008
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 324
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 04:25

Продегустировали первое в мире вино, побывавшее в космосе

  Комментировать
Продегустировали первое в мире вино, побывавшее в космосе
Продегустировали первое в мире "космическое вино" фото: Space Cargo Unlimited

В конце 2019 года на Международную космическую станцию ​​отправили 12 бутылок красного вина. Благодаря исследованию ученые хотели узнать, как невесомость влияет на старение жидкости.

Вино находилось на космической станции год. Недавно во Франции его продегустировали, информирует New Atlas.

Дегустацию провел ведущий исследователь из Института винограда и винных наук Университета Бордо Филипп Дерриет. Для эксклюзивной дегустации двух бутылок вина набрали группу из 12 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили новый вид хамелеонов

"Единогласно обе бутылки признали замечательными. Несмотря на пребывание на МКС, "космическое вино" оценили очень высоко. Заметили различия только в цвете", - говорит Филипп Дерриет.

Один из винных экспертов Джейн Энсон отметила, что вина с МКС на вкус были "более зрелыми", чем те же вина, которые остались на Земле.

Кроме вина в бутылках, на МКС отправили также 320 лоз, чтобы проверить влияние микрогравитации на их развитие. Виноградные лозы провели на МКС 10 месяцев, а по возвращении на Землю их высадили. Лозы с МКС выросли раньше, чем те, что оставались все это время на Земле.

Команда Наньянзкого технологического университета (NTU) придумала способ "коммуникации" с растениями. Технология работает на основе электрических сигналов, подают с телефона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продегустировали первое в мире вино, побывавшее в космосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 28098
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 14346
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14121
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 11133
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 2 Просмотров: 5535
Наука
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
 Просмотров: 234
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
 Просмотров: 477
Количество Covid-больных в Украине может достичь 31 тыс. в сутки - ученые
Количество Covid-больных в Украине может достичь 31 тыс. в сутки - ученые Просмотров: 306
Обнаружили новый вид хамелеонов
Обнаружили новый вид хамелеонов Просмотров: 99
За сколько времени можно выучить иностранный язык - объясняют эксперты
За сколько времени можно выучить иностранный язык - объясняют эксперты
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
2
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
Голосов: 58
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть