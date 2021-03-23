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среда, 24 марта 2021 04:25

Биологи научились коммуницировать с растениями

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Команда Наньянзкого технологического университета (NTU) придумала способ "коммуникации" с растениями. Технология работает на основе электрических сигналов, подают с телефона.

Для исследования ученые использовал смартфон и электрод, информирует The Straitstime.

Автор: NTU Singapure
  Биологи научились коммуницировать с растениями
Биологи научились коммуницировать с растениями

Растения способны излучать электрические сигналы, реагируя на окружающую среду и демонстрируя признаки бедствия или ухудшения состояния здоровья. Ученые обнаружили, что эти сигналы можно использовать, чтоб расширить возможности и функции растений.

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Для исследования ученые привлеклы мухоловку Венеры - растение, которое задерживает клопов. Биологи подключили электрод шириной 3 мм на одну из ловушек мухоловки, Используя гидрогель - клей, который превращается из жидкого в гибкий при комнатной температуре. Поскольку гель может соответствовать форме растений, которые имеют тенденцию быть волосатыми, восковыми и фактурным, электрод не упадет, когда растения растут и двигаются.

Автор: NTU Singapure
  Биологи научились коммуницировать с растениями
Биологи научились коммуницировать с растениями

После того как самртфон отправил электрические импульсы на электрод, мухоловка Венеры отреагировали и закрылась. Исследователи также прикрепили растение к роботизированной руке и, подавая электростанциям сигнал, заставили ее схватить тонкую проволоку.

"Отслеживая электрические сигналы растений, мы можем выявить возможные сигналы бедствия и отклонения от нормы. При использовании в сельскохозяйственных целях фермеры могут распознать болезнь даже до того, как появятся полномасштабные симптомы, такие как пожелтевшие листья", - убеждений профессор кафедры материаловедения и техники Чен Сяодун .

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса показал, как меняются времена года на Сатурне.

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