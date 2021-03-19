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пятница, 19 марта 2021 15:54

Как меняются времена года на Сатурне

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Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне фото: vokrugsveta.ua

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса показал, как меняются времена года на Сатурне.

Когда Сатурн движется к осени в северном полушарии, то можно увидеть, как меняются полярные и экваториальные регионы. Атмосфера меняется в более коротких временных масштабах, информирует NASA.

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"Космический телескоп Hubble дает астрономам представление об изменениях в турбулентной атмосфере Сатурна. Изображения сделали при переходе лета в северном полушарии в осень 2018-2020 годов", - отметили в NASA.

Сатурн - 6-я планета от Солнца. Она вращается на расстоянии 1,4 млрд км от него. Чтобы обернуться вокруг Солнца, планете нужно около 29 земных лет, поэтому каждое время года на Сатурне длится более 7 земных лет.

18 марта 1899 года американский астроном Пикеринг открыл Фебу. Это 27-й по отдаленности от планеты и 8-й по величине естественный спутник Сатурна.

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Дата
19
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