Приглашение в магистратуру КНУСА

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает бакалавров архитектуры, дизайна, искусства - выпускников вузов Украины и зарубежных стран принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр".

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Специальность "Архитектура и градостроительство" сферой деятельности архитектора является создание объектов архитектуры и градостроительства на основе поиска творческого решения и разработки архитектурных проектов зданий и сооружений жилищно-гражданского, коммунального, промышленного и иного назначения; архитектурно-градостроительных комплексов, интерьеров и оборудования; реконструкции и реставрации архитектурных объектов; объектов благоустройства, садово-парковой и ландшафтной архитектуры; планировки территории населенных пунктов; участие в разработке их генеральных планов; участие в создании объектов монументального и декоративно-прикладного искусства.

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Факультет готовит магистров по всем основным специальностям в области архитектуры и градостроительства, а именно:

– теория архитектуры;

– архитектура гражданских зданий и сооружений;

– архитектура энергоэффективных зданий и сооружений;

– реконструкция и реставрация архитектурных объектов, сакральная архитектура;

– инновационная архитектура;

– информационные технологии в архитектуре;

– дизайн архитектурной среды;

– архитектурно-градостроительное проектирование;

– архитектурно-ландшафтное проектирование;

– ландшафтная архитектура.

Профессиональные испытания:

– архитектурное проектирование;

– теория архитектуры;

– иностранный язык.

Специальность "Дизайн" сферой деятельности программы выпускника история и теория дизайна, методика дизайн-конструирования и проектирования, теория интерьера, дизайн интерьеров, конструирование мебели и оборудования, ландшафтный дизайн.

Профессиональные испытания:

– дизайн проектирования:

– клаузура № 1 (интерьер)

– клаузура №2 (оборудования);

– теория дизайна;

– иностранный язык.

Специальность "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация" сферой деятельности выпускника программы является художественное творчество в области изобразительного и прикладного искусства, работа в области прикладного искусства, графического дизайна, рекламы, художественно-декоративной отделки интерьеров, теория искусства, руководство творческими студиями.

Профессиональные испытания:

– теория искусств;

– живопись;

– художественное проектирование интерьера (клаузула)

– иностранный язык.

На факультете реализуются программы:

1. Двойной диплом (Польша);

2. Вечерняя форма обучения;

3. Вводится дуальная образование;

4. Преподавание на английском языке специализации архитектура энергоэффективных зданий и сооружений.

Концептуальные основы подготовки специалистов на факультете базируются на наличии информационной и организационной основы; соответствия программ международным стандартам; формировании собственной траектории обучения; материально-техническом обеспечении; информатизации; осуществлении академической мобильности студентов. Консультации (бесплатные) можно получить в деканате архитектурного факультета. В конкурсе могут принять участие выпускники смежных специальностей после успешного прохождения дополнительных вступительных испытаний.

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

За справками обращаться: тел. 245-48-41 (деканат архитектурного факультета)

Эл.адрес: [email protected]