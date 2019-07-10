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среда, 10 июля 2019 11:14

Приглашение в магистратуру КНУСА
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Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает бакалавров архитектуры, дизайна, искусства - выпускников вузов Украины и зарубежных стран принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр".

  Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Специальность "Архитектура и градостроительство" сферой деятельности архитектора является создание объектов архитектуры и градостроительства на основе поиска творческого решения и разработки архитектурных проектов зданий и сооружений жилищно-гражданского, коммунального, промышленного и иного назначения; архитектурно-градостроительных комплексов, интерьеров и оборудования; реконструкции и реставрации архитектурных объектов; объектов благоустройства, садово-парковой и ландшафтной архитектуры; планировки территории населенных пунктов; участие в разработке их генеральных планов; участие в создании объектов монументального и декоративно-прикладного искусства.

  Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
  Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

Факультет готовит магистров по всем основным специальностям в области архитектуры и градостроительства, а именно:

– теория архитектуры;
– архитектура гражданских зданий и сооружений;
– архитектура энергоэффективных зданий и сооружений;
– реконструкция и реставрация архитектурных объектов, сакральная архитектура;
– инновационная архитектура;
– информационные технологии в архитектуре;
– дизайн архитектурной среды;
– архитектурно-градостроительное проектирование;
– архитектурно-ландшафтное проектирование;
– ландшафтная архитектура.

Профессиональные испытания:

– архитектурное проектирование;
– теория архитектуры;
– иностранный язык.

Специальность "Дизайн" сферой деятельности программы выпускника история и теория дизайна, методика дизайн-конструирования и проектирования, теория интерьера, дизайн интерьеров, конструирование мебели и оборудования, ландшафтный дизайн.

Профессиональные испытания:

– дизайн проектирования:
– клаузура № 1 (интерьер)
– клаузура №2 (оборудования);
– теория дизайна;
– иностранный язык.

Специальность "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация" сферой деятельности выпускника программы является художественное творчество в области изобразительного и прикладного искусства, работа в области прикладного искусства, графического дизайна, рекламы, художественно-декоративной отделки интерьеров, теория искусства, руководство творческими студиями.

Профессиональные испытания:

– теория искусств;
– живопись;
– художественное проектирование интерьера (клаузула)
– иностранный язык.

На факультете реализуются программы:

1. Двойной диплом (Польша);
2. Вечерняя форма обучения;
3. Вводится дуальная образование;
4. Преподавание на английском языке специализации архитектура энергоэффективных зданий и сооружений.

Концептуальные основы подготовки специалистов на факультете базируются на наличии информационной и организационной основы; соответствия программ международным стандартам; формировании собственной траектории обучения; материально-техническом обеспечении; информатизации; осуществлении академической мобильности студентов. Консультации (бесплатные) можно получить в деканате архитектурного факультета. В конкурсе могут принять участие выпускники смежных специальностей после успешного прохождения дополнительных вступительных испытаний.

  Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
  Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"
Архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает принять участие в конкурсе для поступления на уровень "магистр"

За справками обращаться: тел. 245-48-41 (деканат архитектурного факультета)
Эл.адрес: [email protected]

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