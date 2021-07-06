Преимущества обучение и стажировки в IT компаниях

Несмотря на то, что в Украине очень ценится диплом о высшем образовании, когда дело касается сферы информационных технологий, полученные в вузе знания оказываются недостаточными. Технологическая отрасль развивается динамично, и образовательные программы просто не успевают за всеми инновациями. Поэтому, часто молодежь после окончания вуза или учась на заочной форме выбирает альтернативные варианты обучения.
Профильные курсы IT-компаний позволяют получить более актуальные знания и навыки, например, здесь. Стажировка в одной из компаний - хорошая возможность усовершенствовать приобретенное, закрепить теорию на практике и перейти на новый уровень.
Кратко о курсах
Украинские компании предлагают множество различных курсов, лекций, семинаров, учебных и стажировочных программ. Есть возможность учиться стационарно и удаленно.
Обучение, как правило, происходит на разных уровнях. Новичкам следует выбирать курс с нуля, а те, кто уже имеет необходимую базу, могут предпочесть курсы повышения квалификации.
Курсы дают только актуальные знания и навыки. В большинстве компаний охотно берут на работу выпускников курсов, в том числе и без высшего технического образования.
Основные преимущества стажировки в IT компании:
• заинтересованность компаний;
• осознанный выбор специализации;
• релевантный опыт;
• отражение этого опыта в резюме;
• перспектива трудоустройства.
Стажировка является взаимовыгодной для студентов и потенциальных работодателей. Одни получают знания и опыт, другие смогут перекрыть дефицит кадров за счет более одаренных и способных стажеров.
Она поможет тем, кто еще не определился со спецификой деятельности, сориентироваться на практике и сделать взвешенный выбор. Во время стажировки вы получите не только новые знания и навыки, но и бесценный опыт их использования в действии. Даже если компания, в которой вы проходите стажировку, по каким-либо причинам не возьмет вас на работу, информация о ней, отраженная в резюме, обязательно будет учтена другим работодателем. Впрочем, если вы приложите максимум усилий, будете инициативными, проявите заинтересованность и желание учиться, а также продемонстрируете сознательное отношение к поставленным задачам, есть большая вероятность, что компания предложит вам работу.
Обучение в Украине с компанией SoftServe
Самая известная в Украине и за рубежом компания SoftServe создала полноценную IТ академию, где интерны проходят все этапы обучения и практики в сопровождении менторов и экспертов. Здесь вы сможете научиться взаимодействовать с командой и работать на результат, соблюдать дедлайны и нести ответственность за свою работу.
Что предлагает SoftServe
• Базовый курс - теория и практика на протяжении 1-2 месяцев для новичков, свитчеров и кандидатов с базовыми знаниями IТ.
• Марафон - интенсив-курс в формате марафона по кодированию под руководством ментора. По его завершению можно составить Сертификацию от IТ Академии и повысить шансы на трудоустройство.
• Углубленный курс - для кандидатов с уверенными знаниями IT, нуждающихся в практическом применении приобретенных знаний.
Для тех новичков, которые имеют определенную техническую базу, SoftServe предоставляет возможность пройти сертификацию, чтобы определить технический уровень и уровень владения английским.
Если вы решили связать профессиональную деятельность с технологиями, выбирайте лучшее из возможного, отдавая предпочтение учебе в ведущей команде специалистов SoftServe.
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