Преимущества обучение и стажировки в IT компаниях

Самая известная в Украине и за рубежом компания SoftServe создала полноценную IТ академию. Фото: Економічна правда

Несмотря на то, что в Украине очень ценится диплом о высшем образовании, когда дело касается сферы информационных технологий, полученные в вузе знания оказываются недостаточными. Технологическая отрасль развивается динамично, и образовательные программы просто не успевают за всеми инновациями. Поэтому, часто молодежь после окончания вуза или учась на заочной форме выбирает альтернативные варианты обучения.

Профильные курсы IT-компаний позволяют получить более актуальные знания и навыки, например, здесь. Стажировка в одной из компаний - хорошая возможность усовершенствовать приобретенное, закрепить теорию на практике и перейти на новый уровень.

Кратко о курсах

Украинские компании предлагают множество различных курсов, лекций, семинаров, учебных и стажировочных программ. Есть возможность учиться стационарно и удаленно.

Обучение, как правило, происходит на разных уровнях. Новичкам следует выбирать курс с нуля, а те, кто уже имеет необходимую базу, могут предпочесть курсы повышения квалификации.

Курсы дают только актуальные знания и навыки. В большинстве компаний охотно берут на работу выпускников курсов, в том числе и без высшего технического образования.

Основные преимущества стажировки в IT компании:

• заинтересованность компаний;

• осознанный выбор специализации;

• релевантный опыт;

• отражение этого опыта в резюме;

• перспектива трудоустройства.

Стажировка является взаимовыгодной для студентов и потенциальных работодателей. Одни получают знания и опыт, другие смогут перекрыть дефицит кадров за счет более одаренных и способных стажеров.

Она поможет тем, кто еще не определился со спецификой деятельности, сориентироваться на практике и сделать взвешенный выбор. Во время стажировки вы получите не только новые знания и навыки, но и бесценный опыт их использования в действии. Даже если компания, в которой вы проходите стажировку, по каким-либо причинам не возьмет вас на работу, информация о ней, отраженная в резюме, обязательно будет учтена другим работодателем. Впрочем, если вы приложите максимум усилий, будете инициативными, проявите заинтересованность и желание учиться, а также продемонстрируете сознательное отношение к поставленным задачам, есть большая вероятность, что компания предложит вам работу.

Обучение в Украине с компанией SoftServe

Самая известная в Украине и за рубежом компания SoftServe создала полноценную IТ академию, где интерны проходят все этапы обучения и практики в сопровождении менторов и экспертов. Здесь вы сможете научиться взаимодействовать с командой и работать на результат, соблюдать дедлайны и нести ответственность за свою работу.

Что предлагает SoftServe

• Базовый курс - теория и практика на протяжении 1-2 месяцев для новичков, свитчеров и кандидатов с базовыми знаниями IТ.

• Марафон - интенсив-курс в формате марафона по кодированию под руководством ментора. По его завершению можно составить Сертификацию от IТ Академии и повысить шансы на трудоустройство.

• Углубленный курс - для кандидатов с уверенными знаниями IT, нуждающихся в практическом применении приобретенных знаний.

Для тех новичков, которые имеют определенную техническую базу, SoftServe предоставляет возможность пройти сертификацию, чтобы определить технический уровень и уровень владения английским.

Если вы решили связать профессиональную деятельность с технологиями, выбирайте лучшее из возможного, отдавая предпочтение учебе в ведущей команде специалистов SoftServe.