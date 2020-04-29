Пользователи заявили о сбое в работе Instagram

36% пользователей пожаловались на проблемы с публикацией постов. Фото: pixabay

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети Instagram.

Проблемы зафиксировали с 6:36 до 7:36 по киевскому времени, об этом сообщает Downdetector.

36% пользователей пожаловались на проблемы с публикацией постов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В разгар пандемии Instagram вводит маркировку умерших пользователей

Проблемы со Stories заметили 24%, а 39% - с лентой.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Румынии, Малайзии и других стран.

Instagram запустил новую функцию, с помощью которой можно заказать еду онлайн. Чтобы добавить новую опцию в профиль, нужно обновить мобильное приложение до последней версии, после чего появится сообщение с подробной пошаговой инструкцией.